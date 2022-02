Utrecht – 55-jarige verdachte uit De Meern aangehouden op verdenking van witwassen

Start onderzoek

Uit onderzoek bleek dat de 55-jarige ondernemer van een telecommunicatiewinkel aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht handelde in versleutelde telefoons waarmee criminelen onderling berichten kunnen uitwisselen. Hier ontstond de verweving van de bovenwereld en de onderwereld. De politie startte daarop onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek. Hieruit ontstond een verdenking van witwassen.

Aanhouding en doorzoekingen

Dinsdag 22 februari werd de 55-jarige verdachte in zijn winkel aan de Amsterdamsestraatweg aangehouden. Aansluitend vond een doorzoeking van het bedrijfspand en een woning in De Meern plaats. Daarbij werd een zeer groot cashbedrag (77.000 euro) aangetroffen en werden enkele gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek wordt verder voortgezet. De verdachte is ingesloten en inmiddels in verzekering gesteld.

Bestuurlijke sluiting

De mogelijkheid bestaat dat naar aanleiding van de aanhouding en doorzoekingen de gemeente Utrecht voornemens is om bestuurlijke maatregelen te treffen met betrekking tot het telecommunicatiewinkel aan de Amsterdamsestraatweg..

Ondermijning

Bij het uitvoeren van hun illegale activiteiten – zoals drugshandel en witwassen van fout geld – maken criminelen gebruik van hulp uit de bovenwereld, zoals makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en belwinkels. Zij helpen hen met diensten en voorzieningen zoals transport, opslag, financiën en communicatiemiddelen. Door deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen burgers en ondernemers in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Hierdoor lopen ondernemers en wijkbewoners het risico om steeds vaker geconfronteerd te worden met overlast, drugsdumping, intimidatie, afpersing en geweld en worden (jonge)wijkbewoners geronseld voor drugshandel. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar.

Help mee en meld

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000.

Bron: Politie.nl