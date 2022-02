Veel gebruikers zullen voor 1G hun corona-app moeten updaten

Wie vanaf dit weekend naar een evenement wil waarvoor een negatieve coronatest overlegd moet worden, zal waarschijnlijk de app CoronaCheck moeten updaten. Vanaf deze vrijdag hoeft de app op veel minder plekken vertoond te worden en is het zogenoemde 3G-coronabewijs voorlopig buiten gebruik. Maar om een 1G-bewijs te kunnen laten zien, zullen veel gebruikers wel nog wat aanvullende stappen moeten zetten.

Om momenteel naar bijvoorbeeld het café of een dierentuin te gaan, moeten mensen een QR-code laten zien waarmee ze aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of recent genezen zijn van het coronavirus. Vanaf 25 februari worden die bewijzen nergens meer gevraagd. Wel moet op bepaalde plekken met meer dan vijfhonderd bezoekers zonder vaste zitplaats vooraf een bewijs vertoond worden dat iemand hooguit 24 uur eerder negatief is getest. Dit gebeurt met een papieren QR-code of dezelfde CoronaCheck-app die nu al gebruikt wordt.

De mogelijkheid om een 1G-bewijs te laten zien is vorige week maandag toegevoegd aan de app. Mensen die versie 2.8 of ouder op hun telefoon hebben staan, zullen moeten updaten, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

De tests voor deze nieuwe coronatoegangsbewijzen worden afgenomen via Testen voor Toegang. Bij een negatieve uitslag krijgen mensen een code die in de app ingevoerd kan worden. Daarin komt vervolgens een QR-code beschikbaar. De locatie waar zo’n 1G-bewijs verplicht is, controleert die code met een speciale scannerapp. Ook die moet bijgewerkt worden naar een recente versie. Die is pas sinds deze woensdag beschikbaar.