Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Oekraïne dat de dienstverlening bij de ambassade in Lviv “op een bepaald moment misschien niet meer mogelijk is”. Door de oorlog in Oekraïne is de veiligheidssituatie in het hele land onvoorspelbaar. Dat staat vrijdag in een nieuw reisadvies van het ministerie.