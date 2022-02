IND komende tijd coulanter voor verblijfsaanvragen Oekraïners

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de komende tijd coulanter om met reguliere verblijfsaanvragen van Oekraïners, laat de dienst vrijdag weten. Oekraïners met een zogenoemd biometrisch paspoort kunnen sinds het associatieverdrag dat de Europese Unie in 2017 met Oekraïne sloot zonder visum inreizen, normaal kunnen ze daarmee 90 dagen in Nederland verblijven. Deze zogeheten ‘vrije termijn’ wordt nu maximaal 180 dagen.

Datzelfde geldt voor Oekraïners zonder biometrisch paspoort, die een een visum kort verblijf hebben aangevraagd. Ook zij mogen maximaal 180 in plaats van 90 dagen blijven. Verder is afgesproken dat Oekraïners die de maximale termijn van hun visa overschrijden, daar geen problemen van zullen krijgen gezien de huidige situatie. Sinds de inval van de Russische troepen in Oekraïne heeft de IND meer dan driehonderd bezorgde mensen aan de telefoon gehad met vragen over hun verblijfsrecht.

Oekraïners die langer naar Nederland willen komen, bijvoorbeeld voor werk of gezinshereniging, hoeven daarvoor geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) meer aan te vragen of op te halen in Oekraïne. Zij mogen daarvoor uitwijken naar omringende landen. Onder sommige omstandigheden hoeven Oekraïners niet alsnog uit te reizen voor een mvv en kan direct in Nederland een verblijfsvergunning worden opgehaald.

Oekraïners die asiel aanvragen zullen net als iedere asielzoeker een procedure en opvang in Nederland krijgt, aldus de IND.