Aantal nieuwe coronagevallen verder gedaald, meldt RIVM

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is het afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 32.967 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er minder dan vrijdag, toen er na correctie 37.568 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 259.907 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 37.130 nieuwe gevallen per dag.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 1298 gevallen. In Utrecht werden 1168 gevallen opgetekend. In Rotterdam waren er 881 nieuwe gevallen en in Groningen 870. Den Haag maakt de top 5 compleet met 736 nieuw ontdekte besmettingen.

Het RIVM meldt zaterdag zes nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Vrijdag registreerde het instituut acht mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.