Rutte: vrije wereld meer dan ooit verenigd in steun aan Oekraïne

Premier Rutte heeft na de dreigende taal zondag van de Russische president Vladimir Poetin op Twitter geschreven dat “de hele vrije en democratische wereld meer dan ooit is verenigd in de steun aan Oekraïne”.

Ook onderhoudt de premier naar eigen zeggen voortdurend contact met de internationale partners over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne en over de dreigende, escalerende taal van Poetin. Zo had Rutte zondag contact met leiders van landen die grenzen aan Rusland of Oekraïne, zoals Polen en de Baltische staten. Dat ging over onder andere de sancties tegen Rusland en de levering van militaire goederen aan Oekraïne.

Poetin riep zondag de militaire leiding van Rusland op om nucleaire “afschrikkingsmiddelen” op scherp te zetten. Het gaat onder meer om wapens. Volgens Poetin heeft het westen zich schuldig gemaakt aan “onvriendelijke stappen” tegen zijn land sinds de Russische invasie in Oekraïne.