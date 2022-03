Beveiliger bewusteloos en hond dood na mishandeling Den Haag

Een beveiliger en zijn hond zijn in de nacht van maandag op dinsdag mishandeld tijdens een controle in een pand aan de Plesmanweg in Den Haag, meldt de politie dinsdag. De beveiliger raakte bewusteloos, de hond overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De beveiliger maakte iets na middernacht een surveillanceronde in het pand dat verbouwd wordt, nadat hij iets had gezien dat hij niet vertrouwde. Binnen werd hij neergeslagen, waarna hij buiten bewustzijn raakte. Zijn hond werd dusdanig mishandeld dat het dier overleed. Eenmaal bij bewustzijn alarmeerde de beveiliger de hulpdiensten en werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar de dader of daders. Ze roept getuigen die iets hebben gezien in de omgeving of anderszins informatie hebben, op zich te melden.