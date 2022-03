Grote drukte op aangiftewebsite Belastingdienst

De website van de Belastingdienst om aangifte te doen is dinsdagochtend voor veel bezoekers niet bereikbaar. Volgens het ministerie van FinanciĆ«n is er geen storing, maar is de maximale capaciteit van het aantal aangevers bereikt. “We hebben een limiet ingebouwd om te voorkomen dat zich grote verstoringen voordoen”, aldus de woordvoerder.

Volgens de Belastingdienst is het elk jaar erg druk op de eerste dagen dat de aangifte ingevuld kan worden. Mensen die proberen in te loggen, maar bij wie dat niet lukt, zien de tekst: “Mijn Belastingdienst is tijdelijk niet bereikbaar. Dit komt doordat het maximale aantal mensen is ingelogd. Wij vragen u om later terug te komen. Onze excuses voor het ongemak.”

Dinsdag is de eerste dag dat mensen hun aangifte voor het afgelopen belastingjaar kunnen doen. De Belastingdienst raadt mensen aan om in de avond aangifte te doen. De dienst verwacht dat de drukte de komende dagen afneemt.