Legerplaats Harskamp gaat open voor Oekraïense vluchtelingen

Legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede is beschikbaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de legerplaats is ruimte voor achthonderd mensen. Het is nog niet duidelijk wanneer de locatie precies gebruikt gaat worden, aldus de gemeente Ede.

Op legerplaats Harskamp werden vorig jaar achthonderd evacués uit Afghanistan opgevangen. Dat leidde in eerste instantie tot protest onder een groep Harskampers, maar na meer uitleg en goede afspraken verstomde dat. De laatste Afghaanse vluchtelingen verlieten Harskamp begin december vorig jaar.

De legerplaats is bij Defensie in gebruik als oefencentrum. Het is een zeer uitgestrekt terrein met veel paviljoens. De Afghaanse evacués werden vorig jaar in een uithoek van het terrein gehuisvest, zodat ze geen last zouden hebben van schietoefeningen die dagelijks op Harskamp plaatshebben.

Ede is “met enkele andere gemeenten” gevraagd ruimte te maken voor de mogelijke opvang van Oekraïeners, zegt de gemeente. “Ede staat daar vanzelfsprekend welwillend tegenover”, aldus een woordvoerder. Defensie heeft ingestemd met het gebruik van de legerplaats. De Dorpsraad van Harskamp is op de hoogte gesteld. Zodra er meer duidelijk is, worden de inwoners nader geïnformeerd.