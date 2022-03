Oekraïense en Russische musici organiseren benefietconcert

De Oekraïense pianiste Anna Fedorova en de Russische celliste Maya Fridman organiseren een benefietconcert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Op zondag 6 maart halen ze samen met andere musici in het Amsterdams Concertgebouw geld op voor Giro555.

Ook onder anderen de Nederlandse violiste en dochter van Russische musici Liza Ferschtman, de Georgische pianiste Nino Gvetadze en de Nederlandse celliste Quirine Viersen die mede-opgeleid is door vader Ferschtman, spelen tijdens het concert. Camerata RCO, een ensemble bestaand uit leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, begeleidt de musici.

Initiatiefneemster Fedorova wil door met de Russische Fridman op te treden “de verbindende kracht van muziek laten zien en oproepen tot vrede”. Ze stelt dat het voor haar onmogelijk is in woorden uit te drukken wat ze voelt. “Met mijn Oekraïense en Russische afkomst is deze oorlog een onvoorstelbare nachtmerrie die werkelijkheid is geworden.”

De Grote Zaal, waar het concert plaatsvindt, zal in het blauw en geel worden verlicht, volgens de kleuren van de Oekraïense vlag. De kaartverkoop is maandagavond gestart.