Traditionele criminaliteit in tien jaar fors gedaald, meer online

In heel Nederland komt de traditionele criminaliteit, die bestaat uit diefstal, geweld en vernielingen, minder vaak voor. Meer mensen zijn daarentegen slachtoffer geworden van online criminaliteit, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Tussen 2012 en 2021 is het aantal mensen van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen slachtoffer is geworden van traditionele criminaliteit met 43 procent gedaald. Het aantal slachtoffers van online criminaliteit is daarentegen de afgelopen tien jaar met 22 procent gestegen. Deze stijging zette in 2017 in.

“Criminelen gaan mee naar de plaatsen waar geld te verdienen is”, zo legt het CBS uit. Zo werden vorig jaar bijna 2,5 miljoen mensen naar eigen zeggen slachtoffer van online criminaliteit. “De meesten kregen te maken met online oplichting en fraude. Een op de drie slachtoffers ondervindt psychische of financiële problemen door wat hen overkomen is.”

Ruim anderhalf miljoen mensen (10 procent) waren vorig jaar slachtoffer van online oplichting en fraude. In de meeste gevallen (7 procent) ging het om aankoopfraude. Dat is het niet leveren van bestelde goederen of diensten waarvoor betaald is. Eveneens 7 procent van de Nederlanders was slachtoffer van hacken, waarbij het in de meeste gevallen ging om het inbreken op een account.

Ruim honderdduizend mensen zijn volgens het CBS financieel gedupeerd door phishing, een vorm van online oplichting.