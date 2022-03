Onderzoek: stemhulp bevordert opkomst verkiezingen

Gemeenten doen er goed aan om in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen een digitale stemhulp aan te bieden. Naast de klassieke uitnodigingsbrief kan met name de stemhulp de opkomstbevordering vergroten, meldt onderzoeksbureau Citisens op basis van een onderzoek onder ruim 5600 panelleden.

De digitale stemhulp springt ver boven alle andere manieren uit als het gaat om welke kanalen inwoners gebruiken om zichzelf te informeren over de standpunten van politieke partijen, aldus Citisens. Dat geldt vooral voor jongeren. Oudere deelnemers van het onderzoek zeggen zich naast de stemhulp ook graag te informeren via een debat, advertenties of nieuwsbrief.

Gemeenten proberen in verkiezingstijd de opkomst op een aantal manieren te verhogen. Behalve door algemene informatievoorziening wordt dat bijvoorbeeld gedaan door unieke stemlocaties op te tuigen of flyers te verspreiden. De onderzoekers van Citisens concluderen dat het belangrijkste middel de uitnodigingsbrief blijft. “Dat was vier jaar geleden zo, en dat is nu weer zo.”

Verder waarderen vooral jongeren een herinnering via sociale media op de verkiezingsdag of een bijzondere stemlocatie. Deelnemers aan het onderzoek vinden gesprekken aan de deur of een mobiele stembus die door de gemeente rijdt de minst aantrekkelijke manieren om ze aan het stemmen te krijgen.

De opkomstbevorderende acties van gemeentes hebben vooral effect op jongeren, ziet Citisens. Zo zegt 30 procent van de 65-plussers dat geen van de vormen bevorderend werken. Slechts 4 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar vindt dat geen enkele actie goed werkt. “Jongeren zijn gevoeliger voor opkomstbevorderende maatregelen en dus blijft het voor de gemeente belangrijk om jongeren op verschillende manieren te bereiken.”