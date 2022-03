Bedreigers Akwasi veroordeeld tot taakstraffen

Twee mannen die rapper Akwasi in 2020 met de dood bedreigden, zijn donderdag door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot 30 en 20 uur werkstraf. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam na berichtgeving van Het Parool.

De mannen moeten daarnaast zowel het alarmsysteem dat de rapper na de bedreigingen kocht, als de kosten van de beveiliging die Akwasi inhuurde om naar concerten te gaan betalen. Ook krijgt Akwasi een vergoeding voor de “immateriële schade” die hij heeft geleden en zijn advocatenkosten, zo bevestigt zijn advocaat Gerald Roethof aan het ANP.

Akwasi hield tijdens een Black Lives Matter-demonstratie in juni 2020 een toespraak op de Dam in Amsterdam. Daarbij zei hij dat hij Zwarte Piet “op zijn gezicht” zou trappen wanneer hij er eentje tegen zou komen. Dat zorgde voor honderden, veelal racistische bedreigingen aan zijn adres, vertelde Akwasi later. Alleen van de twee mannen die donderdag werden veroordeeld kon de politie de identiteit achterhalen. Zij zouden hun excuses hebben aangeboden, maar waren donderdag niet in de rechtbank aanwezig om hun straffen te horen.

De artiest en mediamaker was zelf wel aanwezig bij de zitting. “Cliënt was aanwezig omdat hij enerzijds wilde zien wie nu die personen zijn die in anonimiteit vanachter het toetsenbord de meest vreselijke berichten zijn kant op stuurden. Anderzijds wilde hij hun ook persoonlijk laten weten wat voor impact hun gedrag heeft gehad en nog steeds heeft, op zijn leven”, aldus Roethof.

In een reactie op Instagram laat Akwasi weten dat hij nog steeds met de dood wordt bedreigd. “Het stoort me ontzettend dat ik hiermee bezig moet zijn terwijl ik mijn tijd op het moment echt beter kan besteden. Ik word elders verwacht”, zegt de voorzitter van Omroep Zwart. “Ik zou willen dat de afzenders van dit soort dreigement voor een dag in mijn schoenen konden staan.”