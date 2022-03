Fors meer positieve coronatests: 58.301 afgelopen dag

Opnieuw neemt het aantal nieuwe coronagevallen fors toe. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 58.301 besmettingen vastgesteld en geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook het gemiddelde loopt daardoor op.

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen vanaf vrijdag opnieuw een boosterprik.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 270.061 positieve coronatests. Dat komt neer op gemiddeld 38.580 gevallen per dag. Het gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en is sinds maandag met meer dan 10 procent toegenomen.

In Amsterdam kwamen afgelopen dag 2670 nieuwe gevallen aan het licht. Rotterdam had 1559 positieve tests en Utrecht 1429. Daarna volgen Groningen (1241), Breda (1187), Den Haag (1142) en Den Bosch (1054).

Het lommerrijke villadorp Rozendaal, onder de rook van Arnhem, is de enige gemeente zonder positieve tests. De laatste keer dat een gemeente buiten de Waddeneilanden, op het vasteland dus, coronavrij bleef, was op 25 januari.

Het aantal gemelde sterfgevallen daalt juist. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee inwoners van Eindhoven, en verder om mensen uit Amsterdam, Breda, Zaanstad, Middelburg, Laarbeek en Renkum. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

Het totale aantal positieve tests is donderdag gestegen tot boven de 6,5 miljoen. Sinds het begin van de epidemie zijn zeker 21.589 mensen overleden aan de gevolgen van de besmetting. De werkelijke aantallen liggen hoger.