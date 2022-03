Hermitage Amsterdam breekt met staatsmuseum Hermitage in Rusland

De Hermitage in Amsterdam verbreekt de banden met het gelijknamige staatsmuseum in het Russische Sint-Petersburg. Dat hebben het bestuur en de Raad van Toezicht besloten, staat in een verklaring.

De Hermitage Amsterdam toont kunst uit de collectie van het Russische museum, een van de grootste ter wereld. “Lang heeft de Hermitage Amsterdam zich afzijdig gehouden van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Poetin”, aldus het museum. “De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar.”

De beslissing valt de toezichthouders, bestuurder, directie en medewerkers zwaar. “De afgelopen decennia is op een harmonieuze manier met de Russische collega’s samengewerkt”, staat verder in de verklaring. “Verschillen van opvatting bleken altijd overbrugbaar.”

Maar met de inval van het Russische leger in Oekraïne is volgens het museum een grens overschreden. “Oorlog maakt alles kapot. Zo ook 30 jaar samenwerking. De Hermitage Amsterdam heeft op dit moment geen andere keuze. Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in de toekomst in Rusland waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen.”

De expositie ‘Russische avant-garde | Revolutie in de kunst’, die sinds eind januari in het Amsterdamse museum was te zien, is tot nader order gesloten.

Eerder deze week schreef de Stichting Hermitage Amsterdam al op Facebook “ontzet” te zijn over de Russische inval in Oekraïne en die “ten zeerste” te veroordelen. Woensdag besloot het Amsterdam Museum, dat de komende jaren wordt verbouwd, de feestelijke opening van een tijdelijk onderkomen in de Hermitage zaterdag uit te stellen vanwege de situatie in Oekraïne. Directeur Judikje Kiers zei dat een feestelijke opening op dit moment niet gepast is en noemde de Russische banden van de Hermitage “te onduidelijk”. “De Hermitage heeft onze ongerustheid daaromtrent niet weg kunnen nemen. Dat is voor ons ook aanleiding om de openstelling en opening van de Amsterdam Museum-vleugel in het Hermitage-gebouw op dit moment op te schorten.”