Oxfam Novib: coronapandemie is nog niet voorbij

De coronapandemie is nog niet voorbij. Dat benadrukt hulporganisatie Oxfam Novib na eigen onderzoek, waarin de organisatie meldt dat sinds de uitbraak van de omikronvariant meer dan drie miljoen mensen zijn overleden aan het virus. “Iedere dag sterven nog steeds veel mensen door corona, vooral in de lage-inkomenslanden omdat daar de vaccinatiegraad pas op 6 procent ligt”, stelt beleidsadviseur Ben van Gils van Oxfam Novib.

In het onderzoek berekende de organisatie dat armere landen het hardst zijn geraakt door de coronacrisis. Zo hebben mensen in die landen 1,3 keer zoveel kans om te overlijden door de pandemie als mensen in rijke landen. Daarnaast stelt de hulporganisatie dat het dodental in armere landen vier keer hoger is dan in landen met hoge inkomens. Door het gebrek aan tests en overzichten zijn veel van deze sterfgevallen niet gemeld.

Van Gils zegt dat wereldwijd de vaccinongelijkheid aangepakt moet worden, “als we echt uit deze pandemie willen komen”. In rijkere landen heeft de bevolking vaak al meerdere malen de kans gehad om een prik te krijgen tegen het coronavirus. In bijvoorbeeld Afrikaanse landen ligt de vaccinatiegraad veel lager.

Om vaccinongelijkheid tegen te gaan, speelt Nederland ook een belangrijke rol, vindt de beleidsmaker. Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) zei dinsdag dat het kabinet 70 miljoen euro beschikbaar stelt om wereldwijd de pandemie uit te bannen. Van Gils: “De eerlijke bijdrage voor Nederland zou volgens de berekening van de Wereldgezondheidsorganisatie minimaal 275 miljoen euro extra moeten zijn.”

Volgens Van Gils is extra geld hard nodig om voldoende vaccins beschikbaar te stellen en gebrekkige gezondheidszorg in arme landen te verbeteren. “Als dit niet gebeurt dan blijft corona een tikkende tijdbom.”