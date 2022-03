Rutte: oorlog beïnvloedt begroting, maar regeerakkoord staat

De Russische invasie van Oekraïne heeft gevolgen voor de begroting van het kabinet, zegt premier Mark Rutte. Maar dat betekent niet dat er op grote schaal wordt geschoven met uitgaven die eigenlijk voor andere ambities (zoals het verminderen van CO2-uitstoot en van de neerslag van stikstof) opzij zijn geschoven. “Het regeerakkoord staat”, zegt Rutte. Daar zijn nu eenmaal afspraken over gemaakt, aldus de premier na afloop van het extra kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.

“Het zijn hele grote vraagstukken die zich aandienen”, benadrukt Rutte. Daarnaast wijst hij erop dat er “in het voorjaar altijd financiële problemen moeten worden opgelost”. Het komt dus vaker voor dat het kabinet in de voorjaarsnota (waarin het een nieuwe stand van zaken van de rijksbegroting geeft) de begroting behoorlijk vertimmert. Het gaat om “een grote geopolitieke gebeurtenis”, die “ook invloed zal hebben op onze begroting”, aldus Rutte.

Daar zullen de coalitiepartijen opnieuw over praten. Maar “die ambitie staat” zegt hij over de dure plannen van het kabinet. “Het is niet het openbreken van het regeerakkoord, dat ligt er”, aldus Rutte. Het kabinet wil “binnen het regeerakkoord ervoor zorgen dat we in staat zijn de financiële en geopolitieke vraagstukken het hoofd te bieden”.