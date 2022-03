Afhaalrestaurant in Rotterdam beschoten, geen gewonden

Een afhaalrestaurant aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur meerdere keren beschoten. Volgens een woordvoerder van de politie is er niemand gewond geraakt.

Volgens de regionale zender Rijnmond zijn er minstens zeven hulzen gevonden en zouden er vijf inslagen in een rolluik zijn, maar de politie kon hier niks over zeggen. Wel geeft ze aan dat het pand eerder is beschoten. Dat was volgens Rijnmond zowel in december als in januari het geval.

De politie onderzoekt wie er achter de beschietingen zit.