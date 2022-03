Bonaire schrapt bijna alle coronamaatregelen

Op Bonaire worden vanaf vrijdag bijna alle coronamaatregelen losgelaten. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekendgemaakt. Dit betekent onder meer dat het niet meer verplicht is om anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen in de publieke ruimte.

Het is ook weer toegestaan om te sporten en feesten binnen en buiten te organiseren zoals voor de coronatijd. Mensen moeten nog wel regelmatig hun handen wassen, hoesten of niezen in een zakdoek of de elleboog en zich laten testen bij klachten.

In de komende weken zullen ook de inreisvoorwaarden verder versoepeld worden. Dit gaat in overleg met het ministerie van Volksgezondheid. Het aantal besmettingen op het eiland is al langere tijd laag. Op vrijdag waren er 21 actieve besmettingen geregistreerd en lagen er geen coronapati├źnten in het ziekenhuis.

De gezaghebber toonde zich blij met de situatie en deed een oproep om “samen te vieren en genieten van het feit dat we weer terug kunnen naar het leven dat we gewend waren”. Hij riep wel op rekening te blijven houden met de kwetsbaren in de samenleving.