Rutte ontvangt Oekraïners op Catshuis

Premier Mark Rutte heeft met een aantal Oekraïners gesproken die in Nederland wonen. Dat deed hij vrijdagmiddag op het Catshuis. De gesprekken hebben hem aangegrepen.

“Zij maken zich grote zorgen om hun familie en vrienden en om hun land. Hun persoonlijke verhalen raken mij diep. Ze bevestigen eens te meer hoe afschuwelijk de situatie in Oekraïne is”, laat Rutte op Twitter weten.

Rutte stak donderdag de Oekraïense bevolking in een videoboodschap een hart onder de riem. Hij beloofde hun daarin te blijven steunen in de strijd tegen de Russen, in de vorm van medicijnen, voedsel en wapens. Die videoboodschap is op verzoek van de Oekraïense Volodimir Zelenski opgenomen.