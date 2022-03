Vliegende start voor songfestivalnummer S10

De songfestivalinzending van S10 lijkt een dag na de presentatie al omarmd te worden door het Nederlandse publiek. Het nummer, getiteld De Diepte, scoort uitstekend op platforms als Spotify en YouTube.

De single werd donderdag ruim 216.000 keer beluisterd op Spotify. Het was daarmee verreweg de best scorende track. Niet eerder debuteerde een songfestivalnummer op nummer 1 in de dagelijkse Spotify-lijst.

Op YouTube is De Diepte in iets meer dan 24 uur al ruim 600.000 keer bekeken. Het nummer staat ook op de eerste plaats van de Nederlandse lijst met trending video’s. Ook op iTunes is de single van S10 momenteel de meest gedownloade track van Nederland.

S10 zingt haar songfestivalnummer De Diepte zaterdagavond voor het eerst live op televisie. De zangeres brengt het liedje ten gehore bij Matthijs Gaat Door op NPO 1. Het Eurovisie Songfestival wordt van 10 tot en met 14 mei gehouden in de Italiaanse stad Turijn. S10 komt uit in de eerste halve finale.