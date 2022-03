Nachtclubs houden inzamelingsactie voor Oekraïne

Zo’n twintig Amsterdamse nachtclubs en discotheken organiseren op 19 maart een inzamelingsactie voor Oekraïne. Onder de noemer ‘De Nacht staat op voor Oekraïne’ zamelen de clubs geld in voor de slachtoffers van de oorlog, zo staat in een persbericht.

“Kort na de invasie van het land drong het besef door dat er acuut iets gedaan moest worden om steun te bieden aan de getroffenen”, aldus de initiatiefnemers, waaronder het boekingskantoor Meanwhile. Dat kantoor vertegenwoordigt onder anderen vier Oekraïense dj’s, van wie twee moesten vluchten.

In aanloop naar de benefietavond kan via crowdfundingplatform GoFundMe al gedoneerd worden. Alle donaties gaan naar het Ukraine Humanitarian Fund. “Dit fonds helpt humanitaire ngo’s en VN-agentschappen om de meest kwetsbare gemeenschappen en mensen te helpen, en hen dringend nodig voedsel, water, onderhoud en nadere basisondersteuning te bieden.” Nachtclubs en discotheken protesteerden een paar weken geleden met ‘De Nacht staat op’ door tegen de coronamaatregelen in de deuren te openen.