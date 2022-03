Na actiedag Giro555 voor Oekraïne 106 miljoen euro opgehaald

Gedurende de actiedag op maandag is zo’n 85 miljoen euro opgehaald voor Giro555, waarmee de teller in totaal op ruim 106 miljoen euro is gekomen. Verschillende radio- en televisiezenders deden aan de actiedag mee. Bovendien heeft het kabinet nog eens 15 miljoen euro bijgelegd, maakte minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bekend. Met de opbrengst bieden hulporganisaties noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners.

De teller van Giro555 stond rond 06.00 uur nog op 21,4 miljoen euro, het moment waarop de speciale radio-uitzending van Radio555 van start ging in Hilversum. Radio555 was een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne werd tussen 20.30 uur en 23.00 uur uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6.

Het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne was van 20.30 uur tot 23.00 uur en werd uitgezonden op de zenders NPO 1, RTL 4 en SBS6. Tijdens de tv-actie, gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps, konden mensen bellen om geld te doneren. Ook Jeroen Pauw en Eva Jinek deden aan het programma mee, zij ontvingen in de studio gasten aan tafel en schakelden met correspondenten in de regio. Schreinemacher maakte de donatie van het kabinet tijdens de uitzending bekend.

In Oekraïne is een humanitaire ramp gaande door de inval van Rusland. Sinds de inval zijn honderden Oekraïeners gedood en gewond geraakt en zijn honderdduizenden inwoners op de vlucht geslagen. Tot dusver trok Nederland al 24,5 miljoen euro uit voor noodhulp, sinds de oorlog anderhalve week geleden uitbrak. Met de extra noodhulp komt het totaal nu dus uit op zo’n 40 miljoen euro. Tot nu toe is alleen meer geld ingezameld voor Giro555 na de Tsunami in Azië in 2004 (208 miljoen euro) en de aardbeving in Haïti (111 miljoen euro) in 2010.