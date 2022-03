Na actiedag Giro555 voor Oekraïne 106 miljoen euro opgehaald

Gedurende de actiedag op maandag is zo’n 85 miljoen euro opgehaald voor Giro555, waarmee de teller in totaal op ruim 106 miljoen euro is gekomen. Verschillende radio- en televisiezenders deden aan de actiedag mee. Bovendien heeft het kabinet nog eens 15 miljoen euro bijgelegd, maakte minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bekend. Met de opbrengst bieden hulporganisaties noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners.

De teller van Giro555 stond rond 06.00 uur nog op 21,4 miljoen euro, het moment waarop de speciale radio-uitzending van Radio555 van start ging in Hilversum. Radio555 was een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne werd tussen 20.30 uur en 23.00 uur uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6.