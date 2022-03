Onderwijs- en zorginstellingen houden inzamelingen voor Oekraïne

Ook in het onderwijs en in de zorg zetten mensen zich volop in voor hulp aan Oekraïners. De een verkoopt eten voor het goede doel, de ander zamelt simpelweg geld in voor Giro555. Zo doneert de TU Eindhoven 20.000 euro voor de noodhulp aan de bevolking. De universiteit roept het personeel en de studenten op “ook een gulle bijdrage te doen, nu het Oekraïense volk onze hulp hard nodig heeft”.

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk serveert in het personeelsrestaurant Oekraïense broodjes om geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar Giro555. Ook diverse middelbare scholen, zoals het Praedinius Gymnasium en het Η.Ν. Werkman Stadslyceum uit Groningen, hebben hun eigen pagina’s aangemaakt op de speciale actiewebsite om geld in te zamelen.

Diverse ziekenhuizen zijn los van de donaties aan de samenwerkende hulporganisaties bezig met het inzamelen van medische hulpmiddelen voor Oekraïne. Ziekenhuizen in het land kampen met oplopende tekorten door de Russische inval. Onder meer het OLVG in Amsterdam en ziekenhuis St. Antonius (Utrecht, Nieuwegein, Woerden) zamelen materialen in, bijvoorbeeld voor geboortezorg en kindergeneeskunde. Het Radboudumc in Nijmegen schonk eerder vijftig ziekenhuisbedden.

Amsterdam UMC liet maandag weten dat het onder medewerkers spullen inzamelt voor vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland worden opgevangen. Veel mensen komen immers “zonder enige bezittingen” hierheen, aldus het ziekenhuis.

In Utrecht gaan psychologiestudenten vanaf woensdag cupcakes voor Giro555 verkopen op het Science Park. “Bak je eigen cupcakes en breng ze naar ons kraampje, kom cupcakes kopen en doneer”, schrijven ze. “Iedereen kan iets doen, ook jij.”