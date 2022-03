Rutte: sancties niet ten koste van leveringszekerheid energie

Eventuele sancties tegen Rusland op het gebied van olie en gas mogen niet leiden tot onbeheersbare risico’s voor de leveringszekerheid. Dat heeft minister-president Mark Rutte benadrukt op een persconferentie na afloop van zijn ontmoeting in Londen met zijn Britse en Canadese ambtgenoten Boris Johnson en Justin Trudeau.

Rutte zei wel dat Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada bereid zijn “alle mogelijk sancties” te overwegen om druk te zetten op Rusland. Maar de “pijnlijke realiteit” is volgens de premier dat Europa zeer afhankelijk is van Russische energie. “Als we Europese bedrijven dwingen daarmee te stoppen, zou dat enorme gevolgen hebben.”

Europa haalt ongeveer een derde van zijn gas en een kwart van zijn olie uit Rusland. De Russische agressie tegen Oekraïne onderstreept dat die afhankelijkheid “dramatisch” moet worden verminderd̈, vindt Rutte. Daarbij moet vooral worden ingezet op verduurzaming van de energievoorziening. “Maar dat kost tijd”.

Olie en gas zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Rusland. Een boycot zou de economie en overheidsfinanciën van het land een ongekende klap toebrengen. De Verenigde Staten denken na over zo’n verbod op de import van Russische energie, zei voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eerder.

Johnson kondigde aan tientallen miljoenen ponden extra steun uit te trekken voor Oekraïne, waarmee het totale steunpakket van de Britten tot dusver uitkomt op 400 miljoen pond.

Trudeau zei dat zijn regering sancties instelt tegen nog eens tien oligarchen. De namen van de doelwitten komen van een lijst die is aangeleverd door de gevangengezette Russische oppositieleider Aleksej Navalni, zei de Canadese premier. “Bovenop alle sancties hebben we enorme heffingen aangekondigd op Russische en Belarussische producten.”