Unie van Waterschappen wacht op Gazprom-advies van ministerie

De Unie van Waterschappen zegt nog niet te weten of waterschappen hun contract met de Russische gasleverancier Gazprom het beste kunnen verbreken. Vrijdag sprak de unie daarover met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar daar is nog geen conclusie uit naar voren gekomen, laat de woordvoerder weten. De unie wacht daarom op een definitief advies van het ministerie over de contracten met Gazprom.

Ruim de helft van de Nederlandse waterschappen neemt gas af van Gazprom. Door de inval van Rusland in Oekraïne zorgden de contracten met Gazprom voor ophef. Verschillende waterschappen, gemeenten en provincies kijken daarom nu opnieuw naar de gesloten contracten.

Volgens de woordvoerder van de Unie van Waterschappen zijn vrijdag wel verschillende zaken besproken over de contracten met Gazprom. Zo is het mogelijk niet handig om de contracten direct te verbreken – vanwege juridische problemen of omdat Gazprom er misschien financieel voordeel uit haalt. De woordvoerder verwacht het advies van het ministerie over de beste lijn om te volgen “een dezer dagen”.

Gazprom Energy NL is gevestigd in Nederland en valt onder het Russische gasbedrijf Gazprom. De Russische staat is eigenaar van iets meer dan de helft van de aandelen (50,23 procent) en het concern zorgt daarmee voor inkomsten voor de staatskas.