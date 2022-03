Advocaat: Google erkent 2500 bitcoinadvertenties met Jort Kelder

Google heeft erkend ruim 2500 misleidende bitcoinadvertenties te hebben verspreid met de namen en foto’s van Jort Kelder, Alexander Klöpping, Arjen Lubach en Willem Middelkoop. Dit zei hun advocaat Matthijs Kaaks dinsdag in de rechtbank in Amsterdam, waar de bekende Nederlanders in een bodemprocedure eisen dat Google stopt met advertenties die de vorm aannemen van nieuwsberichten.

Tijdens de rechtszaak zei Kaaks dat Google heeft verklaard dat er van de ruim 11.000 aangeboden reclames met de namen van de bekende Nederlanders 8500 vooraf werden gefilterd door Google. “Het probleem is nog veel groter, want er zijn nog veel meer publieke figuren die hier slachtoffer van zijn”, zei Kaaks. “In een kwart van de gevallen kwamen er valse bitcoinadvertenties doorheen”, rekende de raadsman voor.

Kaaks noemde de score van 77 procent gefilterde berichten teleurstellend. De advocaten van Google zeggen dat het bedrijf wél succesvol is in het weren van malafide adverteerders. “Google werkt hard om een schoon advertentienetwerk te bieden”, aldus de raadsvrouw van het bedrijf, Dorien Verhulst.

Veruit de meeste advertentie-onderdelen die er vanaf het jaar 2018 doorheen glipten waren advertenties met de beeltenis van Jort Kelder. Bij elf campagnes is de naam of foto van internetondernemer Alexander Klöpping gebruikt. Google telde drie campagnes met cabaretier Arjen Lubach en één reclame met publicist Willem Middelkoop.

Google is de grootste aanbieder van online reclameruimte en exploiteert de advertentieruimte op 35 miljoen websites en apps. De rechtszaak van Kelder draait om advertenties op nieuwssites die lijken op nieuwsberichten en daarmee consumenten misleiden. In 2018 en 2019 werden consumenten overspoeld met malafide bitcoinadvertenties. Kaaks: “Het is lang niet altijd duidelijk dat het gaat om nepnieuwsberichten. Alles is erop gericht om mensen door te laten klikken. Google is daarvoor verantwoordelijk.”

Kelder heeft een stichting opgericht en voert de rechtszaak mede namens drie gedupeerden. Een van hen is in de rechtbank aanwezig. Hij verloor volgens de raadsman 35.000 euro.