Eerste 325 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Rotterdam

In Rotterdam kan dinsdagavond een groep van maximaal 325 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen worden, meldt wethouder Vincent Karremans. Ze worden tijdelijk opgevangen in hotels en er is een sporthal in Rotterdam-Zuid ingericht waar mensen kunnen verblijven in afwachting van het gereedkomen van plaatsen voor opvang van langere duur.

Het gaat volgens Karremans om een groep die voornamelijk bestaat uit vrouwen en kinderen. De eerste locatie voor langere tijd, een riviercruiseschip, is zaterdag gereed voor opvang. “We zijn druk aan de slag om snel meer opvangplekken in te richten”, aldus Karremans.

Honderden inwoners van Rotterdam hebben sinds maandag het speciale telefoonnummer van de gemeente gebeld om Oekraïners op te vangen of om informatie daarover te vragen. “Hoeveel dat er precies zijn weten we nog niet, maar we zijn druk bezig die aanmeldingen te verwerken en te kijken hoe we de mensen bij particulieren kunnen onderbrengen”, aldus de wethouder.

In totaal wil de gemeente Rotterdam 1000 vluchtelingen opvangen. In de rest van de regio Rijnmond moeten nog eens 1000 mensen worden ondergebracht.