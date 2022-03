Kaag: EU belangrijker dan ooit voor veiligheid en stabiliteit

De Europese Unie is “belangrijker dan ooit” voor de veiligheid en stabiliteit op het continent. Dat heeft minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag gezegd tijdens een toespraak over het Europa-beleid van het kabinet op de Maastricht University.

Kaag noemde de EU een “ongekende vredesmachine”. Dankzij Europese samenwerking kende een groot deel van de Europeanen na de Tweede Wereldoorlog “veiligheid en stabiliteit zoals ze die in de decennia daarvoor nog niet gekend hadden”.

Hoe verder de oorlog de afgelopen jaren uit zicht raakte, hoe vanzelfsprekender de vrede werd, zei Kaag. De aanval van Rusland op Oekraïne in “de zwarte nacht van 23 op 24 februari” kwam volgens haar dan ook als “een ongemeen harde realiteitscheck”.

Tegelijkertijd ziet Kaag sinds het begin van de oorlog “een niet eerder vertoonde eensgezindheid en daadkracht” binnen de EU. “Als onze vrede, veiligheid en gemeenschappelijk waarden op het spel staan, weten we te leveren en zijn we samen één. Ik hoop dat we dit kunnen volhouden, ook in betere tijden.”