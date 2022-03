Kim-Lian speelt nieuwe The Passion-hoofdrol Maria Magdalena

Presentatrice Kim-Lian van der Meij gaat een nieuwe hoofdrol in The Passion vertolken. Voor het eerst komt het Bijbelse figuur Maria Magdalena voorbij in het paasspektakel van KRO-NCRV.

“Erg bijzonder dat dit jaar het lang ondergeschikt gemaakte personage Maria Magdalena een rol krijgt. Ik voel me vereerd om als eerste actrice in de geschiedenis van The Passion, haar gestalte te gaan geven”, zegt Van der Meij over haar nieuwe rol.

Over Maria Magdalena is weinig bekend en er wordt weinig over haar geschreven. Ze werd vaak weggezet als prostituee en de vrouw die de voeten en het hoofd van Jezus zalfde om zo van haar zonden af te komen.

De twaalfde editie van The Passion is op 14 april, Witte Donderdag, om 20.30 uur op NPO 1 te zien vanuit Doetinchem. Eerder werd bekendgemaakt dat Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria), Dennis Weening (Judas), Thomas Cammaert (Petrus), Sabri Saad El Hamus (Pilatus) en Sosha Duysker (verslaggever) rollen spelen in het paasverhaal.