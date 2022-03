Nederlandse getuigen zwijgzaam op terreurproces aanslagen Parijs

De drie Nederlandse getuigen op het proces rond de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs waren dinsdag vooral zwijgzaam. Ze werden via een videoverbinding ondervraagd over de herkomst van de wapens bij de aanslagen.

Volgens Belgische onderzoekers ging Ali El Haddad Asufi, die hielp bij de voorbereiding van de aanslagen, in het najaar van 2015 naar Rotterdam om er kalasjnikovs te bemachtigen. Ze zijn er bovendien van overtuigd dat Nederlander Richard V., die wordt gezien als internationale wapenhandelaar, een contact zou zijn van Asufi.

Richard V. ontkende tijdens de zitting dat hij een van de verdachten kende. “Herinnert u zich dat u eind oktober 2015 een ontmoeting had met mensen die uit Brussel kwamen voor een transactie?”, vroeg de rechter, waarop V. zei dat hij “dacht” dat hij op dat moment in Ecuador was.

Zijn zoon Rick V. gaf er de voorkeur aan niks te zeggen. Zijn telefoonnummer was gevonden bij Reda Kriket, een Frans-Algerijnse jihadist die vorig jaar tot 24 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Anass D., de derde en laatste getuige en een neef van Ali El Haddad Asufi, maakte ook gebruik van zijn zwijgrecht. De man wordt ervan verdacht tussenpersoon te zijn geweest van Asufi en mogelijke wapenhandelaars in Rotterdam.