ANWB heeft zorgen om snel stijgende brandstofprijzen

De ANWB maakt zich zorgen om mensen die geraakt worden door de snel stijgende brandstofprijzen en wil dat het kabinet maatregelen neemt. ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager vraagt minister Sigrid Kaag (FinanciĆ«n) de btw boven een benzineprijs van 1,711 te bevriezen en de accijns te verlagen. Volgens De Jager is Nederland op het gebied van accijns in Europa “koploper met een tarief van 83 cent” terwijl het verplichte minimum in de Europese Unie op 35,9 cent is afgesproken.

ANWB-leden gaven in een deze week gehouden steekproef onder bijna 1400 leden aan dat ze de auto minder vaak zullen gebruiken als de brandstofprijzen blijven stijgen. Bijna een derde geeft aan door de hoge benzineprijs financieel in de knel te komen. De belangenorganisatie maakt zich met name zorgen over de mensen die zeggen wel met de auto naar het werk te moeten omdat ze geen alternatief hebben (34 procent). “Onze leden zien enkele oplossingen: de overheid kiest voor accijnsverlaging, werkgevers verhogen hun kilometervergoeding en zij kunnen zelf zuiniger gaan rijden en minder vaak de auto gebruiken”, aldus de ANWB in de brief aan de minister.