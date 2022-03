Arnhem kondigt noodverordening af om wedstrijd Vitesse – AS Roma

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft voor donderdag een noodverordening afgekondigd voor het horecagebied in de binnenstad uit angst voor verstoring van de openbare orde. AS Roma en Vitesse spelen ’s avonds in het kader van de UEFA Conference League. De burgemeester wil voorkomen dat supporters van de harde kern van beide ploegen met elkaar op de vuist gaan. De noodverordening geldt van donderdag 12.00 uur tot vrijdag 05.00 uur.

Voor het bijwonen van de wedstrijd zijn circa 22.000 kaarten aan Vitesse en ruim 1000 kaarten aan AS Roma voor het uitvak verkocht. Onder de supporters van AS Roma bevinden zich volgens de gemeente zo’n 150 supporters van de harde kern.

“Er zijn aanwijzingen dat de harde kern van de supporters de confrontatie met de supporters van de harde kern van Vitesse niet uit de weg zal gaan wat vervolgens tot zeer ernstige verstoring van de openbare orde kan leiden”, aldus de gemeente. Op basis van de noodverordening is het supporters van AS Roma verboden zich in het uitgaansgebied te begeven. Ze moeten zich voor de wedstrijd verzamelen bij het meetingpoint aan de Rijnkade, van waar ze op aanwijzingen van de politie naar stadion Gelredome gaan. Voor supporters van Vitesse is de Rijnkade verboden gebied, stelt de gemeente.