Kabinet dubt nog over bezuiniging jeugdzorg

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de motie van de Eerste Kamer, waarin het kabinet wordt opgedragen de extra bezuiniging op de jeugdzorg te schrappen. De Eerste Kamer en vrijwel de hele oppositie in de Tweede Kamer wil die bezuiniging van structureel een half miljard euro van tafel.

“Ik heb nog geen pasklaar antwoord”, zei staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) dinsdagavond tijdens het hoofdlijnendebat over de zorgplannen van het kabinet. Diverse oppositiepartijen in de Tweede Kamer drongen dinsdagavond aan op duidelijkheid.

Volgens Van Ooijen wordt met gemeenten over meer gesproken dan alleen geld voor de jeugdzorg. Gemeenten willen al tijden dat het rijk meer geld in het Gemeentefonds stort. Daaruit financieren gemeenten het belangrijkste deel van hun taken. “Geld alleen is niet de oplossing”, stelde Van Ooijen.

Er wordt doorgewerkt aan de vernieuwing van de de jeugdzorg, verzekerde de bewindsman. Uit boosheid over de extra bezuinigingen willen gemeenten niet meer verder praten over vernieuwing en hervorming van de jeugdzorg. “We zetten ons maximaal in om verbeteringen door te voeren. Voor kwetsbare jongeren is er geen tijd te verliezen.”

Zo wordt hard gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijsten en aan alternatieven voor de gesloten jeugdzorg om die overbodig te maken, aldus de staatssecretaris. “Het gaat om onderwerpen die urgent zijn en al een tijdje in de steigers staan. De impasse met gemeenten mag niet leiden tot vertraging.”

Vooral GroenLinks, maar ook de SP, PvdA en SGP, bekritiseerden in het debat opnieuw het kabinetsplan om vanaf 2025 extra op de jeugdzorg te bezuinigingen. “Onacceptabel”, stelde Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks.

“Het kabinet schuift de plannen voor de zorg vooral vooruit, behalve voor de jeugdzorg. Daar maakt het kabinet wel een duidelijke keuze: in plaats van te investeren in kwetsbare jongeren, kiest het kabinet ervoor om op ze te bezuinigen”, concludeert Ellemeet.

Ze riep de VWS-ministers Ernst Kuipers en Conny Helder op de staatssecretaris te helpen om de bezuiniging te schrappen. “Kwetsbare jongeren moeten snel de juiste zorg krijgen. Het kan gewoon niet dat jongeren met bijvoorbeeld een eetstoornis maanden op zorg moeten wachten.”