Soldaat van Oranje langer niet te zien door coronabesmettingen

De musical Soldaat van Oranje kan ook donderdag en vrijdag niet worden gespeeld vanwege coronabesmettingen in de cast en crew. Dat heeft de producent donderdag laten weten. In de loop van vrijdag wordt bekend of de shows in het weekend kunnen doorgaan.

Woensdagavond moesten vier grote Nederlandse musicals op het laatste moment worden afgelast vanwege een aantal coronabesmettingen. Titanic: De Musical maakte eerder al bekend dat de voorstellingen van donderdag en vrijdag ook niet doorgingen.

14: De Musical, over het leven van Johan Cruyff, zal donderdag ook niet te zien zijn. Of Aladdin, die ook woensdag werd gecanceld, donderdag doorgaat, is nog niet bekend. Het verplicht stopzetten van musicals bij een of meerdere besmettingen, omdat de mede-acteurs dan in quarantaine moeten, is een klap voor de producenten. De financiƫle steun van de overheid voor coronaproblemen in de cultuursector is recent stopgezet.