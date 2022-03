Yeşilgöz: fouten in brief van VN-rapporteur Melzer

De brief waarin VN-rapporteur Nils Melzer tekst en uitleg vraagt bij hardhandig politie-ingrijpen tijdens coronaprotesten was op punten “onjuist en onvolledig”. Dat staat in het antwoord dat minister van Justitie Dilan Yeşilgöz hem namens het kabinet heeft gestuurd. Ze stelt daarin dat er goede procedures zijn om uitwassen van politiegeweld aan te pakken en te voorkomen.

Melzer stuurde begin januari een brief aan de Nederlandse regering naar aanleiding van politiegeweld op drie momenten. Hij wilde een verklaring voor de inzet van een waterkanon tijdens een avondklokprotest in Eindhoven in januari vorig jaar, het optreden van de mobiele eenheid op 14 maart 2021 in Den Haag en politieoptreden in Amsterdam op 2 januari van dit jaar.

Yeşilgöz stelt dat Melzer ten onrechte de indruk wekt dat de politie in Den Haag willekeurig wapenstokken, traangas en een waterkanon inzette en in de lucht schoot, terwijl er geen politiemensen gewond raakten. Er werd één waarschuwingsschot gelost, geen traangas gebruikt en het waterkanon spoot volgens haar over de hoofden van de mensen heen, om ze nat te maken, aldus de minister. “Bovendien zijn wel degelijk meerdere politiemensen gewond geraakt bij dit voorval.”

In Amsterdam werd volgens de minister politiegeweld gebruikt omdat er signalen geweest zouden zijn dat individuen en “militante anti-overheidsgroeperingen” geweld wilden gebruiken. Bovendien werd volgens haar gevreesd voor ordeverstoringen., mede “vanwege de aanwezigheid van wapens”. Op het waterkanon in Eindhoven gaat ze niet in omdat die zaak onder de rechter is.

De minister schrijft aan Melzer dat er allerlei procedures zijn als Nederlandse politiemensen geweld gebruiken, en dat als gevolg daarvan agenten die zich misdragen vervolgd kunnen worden. Zo loopt er een onderzoek naar een ME’er en een hondengeleider die verdacht worden van buitensporig geweld tijdens een arrestatie op het Malieveld.

“De overheid heeft alle vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem dat omgeven is met voldoende waarborgen”, schrijft Yeşilgöz. Ze spreekt Melzer tegen dat de politie te makkelijk weg komt met buitensporig geweld. “Daarom herkent de overheid niet dat sprake zou zijn van een ‘wijd verspreide straffeloosheid’ in Nederland.”

Melzer uitte begin dit jaar al kritiek op een filmpje van politieoptreden tijdens een coronaprotest via Twitter. Hij sprak van “een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd”. De politiebonden dienden hierover een klacht tegen hem in en ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema schreef een kritische brief.