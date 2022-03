Zeker 20 gemeenten zoeken nog ‘verkiezingspersoneel’

In zeker twintig gemeenten is er kort voor de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds behoefte aan mensen die een stembureau willen bemannen of stemmen willen tellen, eventueel als reserve. Onder deze gemeenten zijn de vier grote steden.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt dat er uitval is door corona en dat er dus tot aan de verkiezingen wordt gezocht naar reserve-mankracht. Het kan volgens hem zelfs gebeuren dat er door ziekte of door een foutje in de logistiek een stembureau niet open kan gaan, maar hij wijst erop dat er zeker op de woensdag zo veel stembureaus open zijn dat er altijd op niet al te grote afstand wel een ander stemlokaal beschikbaar is.

Amsterdam heeft genoeg mensen in de stembureaus, maar hoopt nog op meer reserve-stembureauleden die kunnen worden opgeroepen als ingepland stembureaupersoneel uitvalt. Wel is de hoofdstad nog op zoek naar stemmentellers voor 16 maart, meldt een woordvoerster.

Ook Utrecht zegt op koers te zijn met het vinden van stembureaubezetting. Maar omdat de gemeente een grote reservelijst van 25 tot 30 procent aanhoudt om uitval door corona te kunnen opvangen, wordt er nog gezocht, vooral naar stembureauvoorzitters. Die moeten nog een training volgen.

In Rotterdam en Utrecht is er ook meer personeel nodig omdat er meer stembureaus zijn dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft te maken met corona. Zo kan er beter worden gespreid.

Andere grote gemeenten waar nog mensen nodig zijn voor de stembureaus of als stemmenteller zijn Arnhem, Delft, Nijmegen en Schiedam.

Overigens zijn niet alle gevraagde helpers op alle dagen nodig. De tellers worden in elk geval alleen gevraagd voor woensdag 16 maart. Dat is sowieso de belangrijkste dag van deze verkiezingen. In verband met corona mag er ook op maandag en dinsdag al worden gestemd, maar dan zijn er veel minder stembureaus open dan op woensdag.