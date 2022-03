Kennisquiz De Slimste Mens krijgt ook Duitse versie

De Slimste Mens, de kennisquiz die in Nederland en Vlaanderen al jaren een kijkcijferhit is, gaat naar Duitsland. Dat heeft Erik van Looy, die het programma sinds 2004 in België presenteert, bekendgemaakt in De Avondshow met Arjen Lubach.

Lubach deed zowel mee aan de Nederlandse als aan de Vlaamse versie. In Nederland won hij, in 2012. In Vlaanderen behaalde de cabaretier afgelopen seizoen de finale.

De presentator van de Duitse versie wordt acteur Hans Sigl, bekend van de succesvolle dramaserie Der Bergdoktor, vertelde Van Looy in De Avondshow: “Ik vertrek morgen naar Keulen om hem advies te geven.” Hij meldde niet wanneer de eerste aflevering in Duitsland te zien zal zijn.

In Nederland trekt De Slimste Mens al jaren miljoenen kijkers. Hier wordt het spel gepresenteerd door Philip Freriks en Maarten van Rossem. “Philip Freriks heeft nooit om advies gevraagd”, zei Van Looy. “Ze zijn wel eens wezen kijken in België, maar ze gingen volgens mij halverwege de opnames weg.”

Duitsland is het vierde land waar De Slimste Mens te zien is. Er was ook korte tijd een Turkse versie. “Daar kon je een auto winnen”, aldus Van Looy.