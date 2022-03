Timmermans: eventuele toetreding Oekraïne tot EU duurt jaren

Eurocommissaris Frans Timmermans was vooraf niet op de hoogte van de opmerking die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte over mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Aan tafel bij Jinek vertelde Timmermans donderdagavond dat een eventueel lidmaatschap van het belaagde Oost-Europese “ongelooflijk ingewikkeld” is.

Eind vorige maand zei Von der Leyen dat Oekraïne op termijn lid mag worden van de Europese Unie. Volgens Timmermans is dit voorlopig echter niet realistisch. “We hebben met veel verder ontwikkelde landen als Polen en Tsjechië vanaf 1989 tot 2004 onderhandeld”, aldus Timmermans bij Jinek. “Zo’n lange periode gaat daar overheen en dat zal met Oekraïne zeker niet korter zijn.”

Volgens de eurocommissaris wilde Von der Leyen met de opmerking aangeven “dat Oekraïners Europeanen zijn, in onze waarden geloven en zelfs bereid zijn te sterven voor onze waarden. Wie zijn wij dan om te zeggen: jullie mogen er niet bij?”

Eerder zei premier Mark Rutte ook al dat het nu “niet zinvol” is om te praten over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Ook hij noemde toetreding tot de unie een “heel complex, tijdrovend en ingewikkeld proces”.