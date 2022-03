Verdediging: forensisch onderzoek neerhalen MH17 niet volwaardig

Het forensisch onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 is niet volwaardig geweest, zo bepleiten de advocaten van verdachte Oleg Poelatov vrijdag bij de rechtbank in het Justitieel Complex te Schiphol. Volgens de verdediging is er te erg gefocust op het scenario dat een Buk-raket verantwoordelijk moet zijn geweest. Door deze tunnelvisie zijn mogelijke andere raketten buiten zicht gebleven, stellen de advocaten.

Zo is aangehaald dat een van de deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die eerder al onderzoek had gedaan naar de metaaldelen die zijn gevonden in de cockpit en de lichamen van slachtoffers, vervolgens is gevraagd of er ook andere raketten verantwoordelijk konden zijn voor de explosie. “Maar hij had al een eerdere conclusie getrokken over het gebruik van een Buk-raket. Dan ben je buitenspel als onbevooroordeelde onderzoeker.”

Ook meldt de verdediging dat het Openbaar Ministerie al in september 2016 het zogeheten ‘air-to-air-scenario’ uitsluit, waarin een gevechtsvliegtuig verantwoordelijk zou zijn voor het neerhalen van de vlucht. “Dat is voordat het eerste onderzoek van het NFI hierover is afgerond.”

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Aan boord waren veel Nederlanders.

Het OM vervolgt drie Russen en een Oekraïner voor hun vermeende betrokkenheid. Het gaat naast Poelatov om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie, waarmee het toestel volgens justitie is neergeschoten. Tegen het viertal is eind vorig jaar levenslang geëist.

Het is niet bekend waarom het vliegtuig is neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat in het gebied aanwezige pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Ook op dat moment was er een gewapend conflict gaande in Oost-Oekraïne.

De rechtbank is van plan in de tweede helft van dit jaar uitspraak te doen.