Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw toegenomen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen blijft oplopen. Momenteel liggen er 1682 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis, zo komt naar voren uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 19 meer dan vrijdag en ruim 300 meer dan een week geleden.

Medewerkers van de verpleegafdelingen verzorgen op dit moment 1528 mensen met corona, een stijging van 25 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Er kwamen 257 nieuwe mensen met corona bij, maar doordat er ook patiënten de afdelingen verlieten, nam de bezetting minder snel toe.

Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten afgelopen 24 uur wel. Momenteel liggen er 154 mensen met corona op de ic’s, zes minder dan vrijdag. Er kwamen negen nieuwe patiënten op de intensive cares bij, maar doordat meer mensen de afdelingen verlieten daalde de bezetting toch. Het aantal coronapatiënten op de ic’s schommelt afgelopen week tussen de 150 en 170.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen opgenomen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.