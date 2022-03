Klokkenluider: nog een vrouw naar politie om dansleraar

De politie heeft opnieuw een melding gekregen van vermeend ontucht door een Brabantse dansleraar. Dat zegt klokkenluider Kim Koumans, van wie zaterdag bekend werd dat ze zelf aangifte heeft gedaan tegen de man.

Naast Koumans hebben zich dan nu nog drie andere vrouwen bij de politie gemeld in de zaak, zegt ze. Twee van hen zijn bezig aangifte te doen, de zaak van de derde vrouw is verjaard. Volgens het Noordhollands Dagblad is de dansleraar in 2004 veroordeeld voor ontucht met een minderjarige danseres.

Volgens het Noordhollands Dagblad heeft de vrouw melding gedaan van seksueel misbruik dat plaats zou hebben gevonden in de periode eind jaren negentig tot kort na de eeuwwisseling. Zij was toen minderjarig. Omdat ze zich een paar jaar geleden ook al eens erover tot de politie wendde, zou er geen sprake zijn van verjaring.

Koumans maakt zich hard voor het aan het licht brengen van misstanden in de danswereld, waar ze zelf ook slachtoffer werd. Zo is er inmiddels een onafhankelijk onderzoek gestart naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld, volgend op een onderzoek naar misstanden in de turnsport.

De oud-danseres is ook het aanspreekpunt voor dansers die misstanden willen melden.