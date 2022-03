Amsterdam plaatst beveiligingscamera bij partijkantoor FVD

De gemeente Amsterdam zet een beveiligingscamera neer bij het partijkantoor van Forum voor Democratie (FVD) in de hoofdstad. De camera wordt dinsdag neergezet vanwege een reeks incidenten, waarvan bekladding van het pand op maandag de laatste was.

In de nacht van zondag op maandag werd er onder meer een spandoek aan het pand gehangen met foto’s van partijleider Thierry Baudet en de Russische president Poetin met een rood hart, dat vaak wordt gebruikt om liefde weer te geven. Baudet zei dat hij aangifte heeft gedaan. De bekladding is volgens Baudet “een trend die past in een patroon van bedreiging en demonisering”.