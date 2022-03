Fractievoorzitter D66 Jan Paternotte stemt in Leiden

Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, heeft maandagochtend in Leiden zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Paternotte wilde stemmen in basisschool Sint Joseph, maar dat stembureau bleek nog niet open te zijn, zo was te horen op BNR Nieuwsradio. De fractievoorzitter week daarom uit naar het dichtstbijzijnde stemlokaal dat wel open was, speeltuin Zuiderkwartier.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn deze keer verspreid over drie dagen, 14, 15 en 16 maart. In Leiden zijn maandag en dinsdag al tien stembureaus open. Op woensdag kunnen Leidenaren op 46 locaties hun stem uitbrengen. Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs.