OM eist weer jarenlange celstraffen tegen No Surrender-leiders

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw jarenlange celstraffen tegen voormalig No Surrender-kopstukken Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. De drie zouden leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met internationale drugshandel en geweld- en vermogensdelicten. Het trio ontkent dit.

Kuipers (57) hoorde maandag bij het hof in Leeuwarden twaalf jaar cel tegen zich eisen. De rechtbank in Groningen veroordeelde hem in 2020 tot tien jaar. Kuipers heeft zich volgens het OM, naast het leidinggeven, ook schuldig gemaakt aan mishandelingen, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en afpersingen, of pogingen daartoe. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij meerdere bad standings, waarbij volgens het OM leden met geweld uit de club worden gezet. Kuipers ging in beroep.

Tegen Otto (54) en R. (45) eist het OM in hoger beroep celstraffen van respectievelijk 2,5 en 4 jaar. Dit is gelijk aan het vonnis van de rechtbank. Ondernemer Fred W. (63) die samen met Kuipers een aantal zakenrelaties zou hebben afgeperst, pogingen daartoe deed of afpersingen uitlokte, hoorde maandag drie jaar cel tegen zich eisen. De rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar. Otto, R. en W. stapten net als Kuipers naar het hof.

Volgens het OM genereerde No Surrender vanaf 2014 inkomsten met drugshandel en het bedreigen van leden. “Zeer verwerpelijk”, vindt de aanklager. Het OM baseert zich onder meer op getuigenverklaringen en afgeluisterde gesprekken in het clubhuis van No Surrender in Emmen.

De drie kopstukken zouden bij hun handelen gebruik hebben gemaakt van pgp-telefoons waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Ook was er volgens het OM sprake van een hiĆ«rarchische structuur, met Otto als ‘generaal’ en ‘dictatoriale leider’ en Kuipers en R. als ‘world captain’. De aanklager sprak maandag ook over huisadvocaten, een strikte zwijgplicht en doodsbange ex-leden.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Otto en in december 2020 in hoger beroep verboden. Otto is in 2018 veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor mishandeling, afpersing en witwassen. Hierover loopt nog een hoger beroep.

Vanaf woensdag komen de advocaten aan het woord. De uitspraakdatum is nog niet bekend.