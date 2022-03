FNV wil dat werknemers vrijheid behouden om thuis te werken

Voor vakbond FNV blijft het belangrijk dat werknemers voor wie dat mogelijk is zelf kunnen bepalen of ze thuiswerken of op kantoor. Vicevoorzitter Kitty Jong vindt het wel “logisch” dat het overheidsadvies om de helft van de tijd thuis te werken nu vervalt. Het is een van de coronamaatregelen die het kabinet afschaft.

Samen met de werkgevers is FNV bezig met een advies aan het kabinet over thuiswerken. “Als een werknemer zich nog niet veilig voelt, kan er dan worden thuisgewerkt. En voor een werknemer die graag alle dagen naar kantoor gaat is dat dus ook mogelijk”, vat de bond de boodschap samen.

Dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer wordt afgezwakt tot een advies, vindt FNV ook “prima”. Jong wijst erop dat het handhaven van de verplichting “steeds lastiger” werd. Wel is het volgens de vicevoorzitter “goed dat er daarbij toch nog aandacht is voor kwetsbare mensen”.

Ook in het afschaffen van toegangstesten voor grote evenementen kan de bond zich vinden. “Als het OMT zegt dat evenementen met meer dan 500 mensen weer veilig kunnen zonder van tevoren een PCR-test te doen, dan gaan we daarin mee.”