Jan Terlouw (90) en Anuna de Wever (20) lanceren Oceanlove

Vandaag wordt OceanLove gelanceerd, een nieuw initiatief van de Nederlandse sociaal ondernemer en activist Ilco van der Linde, die eerder pionierde met onder meer dance4Life.

Met OceanLove wil een internationaal team van topfotografen, dichters, duikers, wetenschappers, activisten en andere ocean lovers samen opstaan om, in één generatie, de verwoesting van oceanen te keren. Hoe? Door mensen verliefd te laten worden op de oceaan, zodat ze zich meer verbonden voelen en in actie komen. Ter lancering van OceanLove luiden schrijver en oud-politicus Jan Terlouw en Belgisch klimaatactiviste Anuna De Wever – ‘de Greta Thunberg van België’- samen de noodklok in een serie lanceringsvideo’s

Met liefde verwoesting te lijf

Voor zijn betrokkenheid bij Bevrijdingspop, de bevrijdingsfestivals, MasterPeace en de oprichting van dance4life werd Ilco van der Linde in 2017 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Maar bovenal is Ilco als voormalig wedstrijdzwemmer, surfer en diepzeeduiker een echte ocean lover. Van der Linde: “We laten mensen de schoonheid en kwetsbaarheid van de oceanen zien. We geloven erin dat als iedereen weer van de oceanen gaat houden, deze met meer respect worden behandeld en dat mensen in actie komen om ze te beschermen. Het is namelijk nog niet te laat, samen kunnen we in één generatie de oceanen redden”. Jan Terlouw (90), bekend als schrijver en oud-politicus, heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het klimaat. Daarbij focust hij zich vooral op de toekomst: de nieuwe generaties.

Twee generaties in gesprek

Anuna De Wever (20) wordt ook wel ‘de Greta Thunberg van België’ genoemd. Als scholiere riep ze jongeren op om in Brussel te demonstreren voor het klimaat en werd ze de spreekbuis voor de Belgische klimaatmarsen, waar meer dan honderdduizend studenten aan deelnamen. Op uitnodiging van OceanLove, bespreken Terlouw en De Wever in diverse video’s de huidige klimaatcrisis. Opvallend is het optimisme dat doorschijnt in hun gesprek. Ja, de klimaatcrisis is zeer urgent en we moeten per direct in actie komen. Maar Jan Terlouw en Anuna De Wever benadrukken vooral dat het nog niet te laat is.

Optimisme en daadkracht als oplossing

Jan Terlouw: “We moeten niet bang worden. De situatie is ernstig, maar het is oplosbaar”.Het grootste probleem zit volgens Anuna De Wever in het gebrek aan duidelijke en transparante informatie. Anuna De Wever: “Veel mensen behandelen de oceanen niet goed omdat ze er zo ver vanaf wonen. Mensen zien het niet als hun probleem. Wanneer mensen beter geïnformeerd zijn over de huidige status van het klimaat, begrijpen ze beter waarom ze in actie moeten komen”.Wereldwijd produceren oceanen meer dan de helft van de zuurstof die wij inademen. Of we nu dichtbij of wat verder van de oceanen wonen, onze levens zijn er afhankelijk van. We móeten in actie komen. Jan Terlouw richt zich daarbij op de jonge generatie: “Het gaat om jullie toekomst, mijn toekomst is nog maar weinig. Kom op voor jezelf en zeg: we pikken het niet langer!”.