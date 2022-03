Kabinet buigt zich over afschaffen laatste coronaregels

Het kabinet buigt zich dinsdag over het afschaffen van vrijwel alle nog geldende coronaregels. Rond het middaguur komt de ministersploeg bijeen om formeel een besluit te nemen, maar aannemelijk is al wel dat er verdere versoepelingen aangekondigd zullen worden. Ze gaan dan volgende week dinsdag in.

De eerste coronamaatregelen werden aangekondigd in maart 2020. Iets meer dan twee jaar later zal zorgminister Ernst Kuipers waarschijnlijk bekendmaken dat ze voorlopig nagenoeg allemaal worden geschrapt.

De regels waren de laatste weken al niet zo streng meer. De versoepelingen worden daarom niet bekendgemaakt in een grote persconferentie die ’s avonds live wordt uitgezonden op televisie, maar tijdens een persmoment op Mark Ruttes ministerie van Algemene Zaken. Rutte zelf zal daar niet bij zijn, bevestigden ingewijden: Kuipers zal het besluit alleen toelichten. De vorige persconferentie over corona deed Kuipers ook alleen.

De beperkingen die nu nog gelden, hebben vooral betrekking op specifieke situaties. Zo moeten mensen mondkapjes op in het openbaar vervoer, en geldt er een testplicht voor wie naar bepaalde grootschaligere bijeenkomsten wil. Ook geldt er een thuiswerkadvies.

Het Outbreak Management Team (OMT) gaf maandagavond grotendeels groen licht voor versoepelingen, maar merkte wel op dat mondkapjes in het ov nog toegevoegde waarde hebben bij hoge besmettingsaantallen. Ook zouden het thuiswerkadvies en de quarantaineregels nog moeten blijven, aldus de experts. Wel benadrukten zij dat de ministersploeg over het uiteindelijke besluit gaat.

Het kabinet vindt versoepelingen verantwoord omdat het risico dat de zorg en de samenleving als geheel ernstig ontregeld raken door het virus nu veel kleiner is. Deels komt dat door de minder ziekmakende omikronvariant van het virus, en deels doordat veel mensen antistoffen hebben door een vaccinatie of doorgemaakte infectie.

Helemaal zullen de coronaregels nog niet verdwijnen. Zo zijn er nog regels voor mensen die naar het buitenland reizen. Mondkapjes blijven in het vliegtuig verplicht. Ook wordt nog altijd aangedrongen op de basisregels, zoals handen wassen en testen bij klachten. Dat zal ook zo blijven.

Een deel van de regels die nu niet meer van kracht zijn, kan snel opnieuw worden ingevoerd doordat de juridische grondslagen daarvoor nog altijd bestaan. De regel die bepaalt dat je verplicht afstand van mensen moet houden staat nog altijd in de wet. De te houden afstand staat nu op ten minste nul meter. In de praktijk is de regel daarmee geschrapt, maar in theorie nog niet helemaal.