Onderwijsbond blijft zorgen houden over lesuitval en achterstand

De Algemene Onderwijsbond (AOb) kan zich erin vinden dat scholieren en docenten met de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen niet meer twee zelftesten per week hoeven te doen. “In de praktijk merkten we al dat leerlingen minder preventief testten”, legt een woordvoerster van de AOb uit. Wel blijft de onderwijsbond zich zorgen maken over de vele lessen die uitvallen vanwege corona.

“Het is nog niet ‘business as usual’ op de scholen”, vertelt de woordvoerster. “Er zijn nog hoge achterstanden om in te halen en de uitval, ook bij leraren, blijft hoog.” De bond maakt zich zorgen over hoe de achterstanden ingehaald moeten worden.

Het kabinet heeft dinsdag nieuwe versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. In het algemeen hoeven Nederlanders zich niet meer te laten testen als ze geen klachten hebben. Ook testen voor toegang tot grote evenementen is niet meer nodig. Reizigers buiten de Schengen-zone moeten wel gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of een test hebben gedaan om Nederland binnen te komen.